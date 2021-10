Giunta al rush finale, Greco verso la scelta: riconferme e qualche possibile sorpresa

Gela. Sono proseguiti, anche ieri, gli incontri che il sindaco Lucio Greco ha voluto organizzare con gli alleati e questi dovrebbero essere i giorni della decisione finale, su una giunta che a breve dovrebbe prendere forma. Lo schema che si delinea, salvo ulteriori sviluppi, dovrebbe confermare lo spazio politico richiesto da Forza Italia (con due assessori). “Liberamente” pare ormai aver trovato il feeling politico giusto con l’avvocato Greco e un nome, espresso dai consiglieri comunali Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, pare poter trovare collocazione nella nuova compagine. Non dovrebbero esserci troppi problemi per la riconferma del vicesindaco Terenziano Di Stefano, sostenuto senza se e senza ma dal gruppo civico di “Una Buona Idea”, che del resto non si tirerebbe indietro neanche davanti ad un’ipotesi di ulteriore spazio, eventualmente concessogli. Da quanto emerge, Greco potrebbe decidere di individuare un assessore, espresso dal suo gruppo politico di riferimento, quello di “Un’Altra Gela”, o comunque pescando direttamente dalla lista presentata due anni fa alle amministrative. Il patto con i centristi della Nuova Dc potrebbe tenere, sugellato dalla possibile conferma dell’avvocato Giuseppe Licata, che fino all’azzeramento ha portato avanti il settore urbanistica. Non è chiaro, in questa fase, se gli altri centristi, quelli dell’Udc, potranno rientrare nei piani del primo cittadino. Potrebbe non esserci spazio per una riconferma dell’assessore Danilo Giordano, sostenuto a spada tratta dai vertici locali del partito.