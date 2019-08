Giunta “allargata”, Malluzzo-Licata ma non solo: Popolo della Famiglia spinge per Mauro

Gela. In attesa che il sindaco Lucio Greco pronunci l’ultima parola sull’allargamento della sua giunta (ambita da tanti alleati), l’accoppiata di possibili nuovi assessori che va per la maggiore, composta dall’ex consigliere comunale Cristian Malluzzo (gradito da “Un’Altra Gela”) e dall’ex assessore Giuseppe Licata (vicino all’area Musumeci), potrebbe non essere così scontata. Gli ingressi dell’imprenditore e dell’avvocato ex dem hanno sicuramente sponde politiche che contano nell’alleanza, ma c’è chi potrebbe non gradire. Da tempo, il gruppo del Popolo della Famiglia, infarcito da ex esponenti della giunta Messinese, chiede di fare chiarezza. Teoricamente, sarebbe rappresentato da due consiglieri comunali, anche se Giuseppe Guastella (in quota “Impegno Comune”) sembra guardare ad altre soluzioni politiche. Di certo, il consigliere Valeria Caci (a sua volta ex assessore della giunta Messinese) porta avanti la bandiera del Popolo della Famiglia e insieme ai dirigenti locali non gradirebbe ingressi che possano nuovamente escluderli da discorsi di giunta. Il giorno stesso dell’insediamento degli assessori scelti da Greco, quelli del Popolo della Famiglia hanno subito tenuto a precisare che nella squadra non c’erano propri rappresentanti, escludendo che l’assessore Ivan Liardi fosse stato una loro scelta. Prima che il sindaco annunciasse la cinquina, i referenti locali del gruppo avevano proposto tre nomi, Giovambattista Mauro, Fabio Nalbone (candidato alle scorse Europee) e Renato Messina. Nessun suggerimento di giunta, però, è stato accolto dal sindaco. Adesso, pare che il Popolo della Famiglia sia tornato a chiedere di non essere escluso dall’allargamento. I leader locali e il consigliere Caci (presidente della commissione bilancio e servizi sociali) starebbero spingendo sul possibile ingresso in giunta dell’architetto Giovambattista Mauro, altro ex esponente dell’amministrazione Messinese. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma diversi esponenti di maggioranza ritengono che il nome del professionista possa essere la scelta del Popolo della Famiglia, da mettere sul tavolo di Greco. Ad inizio settimana, il professionista (ex Psi) è stato in municipio, ma solo come rappresentante dell’Ordine degli architetti. Insieme ad altri tecnici, ha incontrato l’assessore Ivan Liardi per valutare i parametri e le procedure di formazione degli uffici che affiancheranno i Rup, incaricati di seguire l’iter dei progetti finanziati con i soldi del Patto per il Sud.