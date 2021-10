Giunta approva rendiconto 2020, numeri in linea ma debiti fuori bilancio ancora cospicui

Gela. Il bilancio di previsione 2021 e gli altri atti finanziari sono stati approvati dall’assise civica, prima della pausa estiva. Un risultato, che maggioranza e amministrazione comunale hanno subito indicato come molto importante. La giunta del sindaco Lucio Greco, ieri, ha invece dato il via libera al rendiconto 2020, con il voto favorevole di tutti gli assessori. Con provvedimenti nazionali, il termine per l’approvazione è stato man mano prorogato. Sindaco e giunta hanno autorizzato gli atti formalizzati dal settore bilancio e dall’assessore Danilo Giordano. Anche il rendiconto 2020 esclude una situazione di “deficitarietà strutturale” dell’ente, anche se due parametri risultano “fuori dalla media”, a causa dei debiti fuori bilancio che ancora pesano sugli equilibri finanziari del municipio. Per i funzionari del settore, si tratta di “una cospicua massa passiva di contenzioso dell’ente che fortemente condiziona la gestione dello stesso”.