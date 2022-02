Giunta approva consolidato, sì variazione bilancio: “8 milioni per debiti e manutenzioni”

Greco e gli assessori hanno inoltre dato voto favorevole ad una variazione di bilancio, che sembra toccare proprio alcuni punti programmatici, posti dagli alleati dell’avvocato. L’avanzo vincolato presunto del 2021, calcolato in quasi nove milioni di euro (nello specifico sono 8.833.306 euro), coprirà i debiti fuori bilancio “sia di parte corrente che di investimento, in considerazione della grande massa passiva di contenzioso che incombe sull’ente”. Il dirigente Alberto Depetro e l’assessore Danilo Giordano hanno concentrato l’attenzione su un fondo che possa evitare esposizioni rischiose, almeno per i debiti fuori bilancio, dando seguito a quanto, più volte, segnalato dalla Corte dei conti regionale. Su un livello, forse anche più politico, non sembra casuale che l’ammontare restante, “per il 15 %” sia invece previsto per “far fronte a impellenti manutenzioni straordinarie che riguardano viabilità, edifici scolastici e comunali, e per far fronte alla situazione emergenziale dei loculi cimiteriali”. Negli ultimi giorni, sul tema delle manutenzioni, una parte della maggioranza ha chiesto espressamente un cambio di rotta e già il gruppo di “Liberamente” aveva presentato un documento al sindaco. I fondi saranno ridistribuiti per “4.293.306,43 euro come avanzo vincolato destinato a parte corrente” e per “4.540.000,00 euro come avanzo vincolato destinato a parte investimenti”.