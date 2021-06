Giunta approva il bilancio consolidato, sì all’atto con i conti di Ato rifiuti e Ghelas

Il bilancio consolidato prende in esame la situazione complessiva, almeno sul piano dei numeri, del “gruppo amministrazione pubblica”, che oltre al Comune ricomprende le due partecipate, appunto l’Ato rifiuti in liquidazione (ente sul quale incide soprattutto la disponibilità degli impianti) ma anche la Ghelas, ormai di proprietà esclusiva del municipio. Si tratta di uno degli atti propedeutici al bilancio di previsione 2021 e arriverà all’assise civica, per il voto. Le prossime settimane saranno importanti proprio sotto l’aspetto degli atti finanziari che la maggioranza dovrà affrontare, in un clima sicuramente non dei migliori, adesso ancora più alterato dalle pesanti polemiche successive al voto sulle commissioni consiliari.