“Giunta? Aspettiamo le decisioni del sindaco”, Castellana: “Ha piena autonomia nelle scelte”

Gela. I prossimi giorni saranno quelli degli aggiustamenti in giunta, successivi alle dimissioni dell’avvocato Viviana Altamore, che ha lasciato Palazzo di Città. L’ingresso nel governo cittadino dell’ex assessore della giunta Greco, Romina Morselli, è un dato piuttosto assodato. Alle amministrative, ha appoggiato la coalizione del sindaco Di Stefano, supportando la lista del Movimento cinquestelle. Proprio i pentastellati, attraverso il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, hanno garantito che il percorso definito in campagna elettorale si concretizzasse. “Aspettiamo le decisioni del sindaco – spiega il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana – è lui il timoniere ed è giusto che si determini secondo le proprie valutazioni”. L’esponente M5s non si discosta da ciò che è stato riferito nel corso della settimana. “Le dimissioni dell’avvocato Altamore sono legate ad intese finalizzate in campagna elettorale – aggiunge – nel perseguire il percorso prettamente politico, non possiamo che aspettare le decisioni del sindaco che vuole sentire le forze che lo sostengono”. Il consigliere M5s non commenta l’intervento pubblico dell’avvocato Altamore che nel ringraziare gli alleati non ha citato il Movimento cinquestelle.