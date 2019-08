Giunta “bocciata” da Scerra, Greco: “Disastro della città causato dai suoi amici politici”

“Ad uno come Scerra – continua – espressione di una parte politica, che facendo il bello e il cattivo tempo, ha governato per oltre venti anni la nostra città, non può sfuggire che le attuali condizioni si spiegano con le scelte scellerate fatte proprio dalla classe politica a cui il consigliere comunale fa riferimento”. Greco, quindi, non si limita ad attaccare l’uscita del capogruppo di “Avanti Gela”, ma estende le frecciate anche al gruppo politico che da sempre lo appoggia. Forse, anche un segnale lanciato in direzione del campo di centrodestra locale, che è chiaramente spaccato a metà, tra coloro che hanno sostenuto il candidato leghista sconfitto da Greco alle amministrative (adesso all’opposizione della sua giunta) e chi invece ha optato per l’alleanza “civica”, come l’attuale dirigenza di Forza Italia.