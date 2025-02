“Giunta cambia per un do ut des”, Cafa’: “Inciuci e trasversalismi non sono ancora finiti”

Gela. Fuori dal consiglio comunale, il centrosinistra che non fa parte del “modello Gela” del sindaco Di Stefano chiaramente non condivide affatto la logica alla base del mutamento in giunta che si appresta a concretizzarsi all’indomani delle dimissioni dell’assessore Altamore. Paolo Cafa’ di Sinistra Italiana parla di logica del “do ut des”, al fine di osservare intese politiche trasversali. “Le logiche che stanno alla base degli accordi con singoli o con gruppi appartengono al principio amorale del do ut des. La politica locale e quella nazionale difficilmente sfuggono a questa regola. Logica deprecabile ovviamente perchè diventa scelta di metodo e di necessità nel quieto vivere, logica che nel merito si pone ad offesa dell’intelligenza delle persone che quasi mai porta a buoni risultati nell’agire amministrativo. Durante la campagna elettorale Di Stefano e compagnia cantante, sedicenti progressisti, se loro lo sono veramente allora io sono Karl Marx, hanno stipulato accordi con singoli individui e con gruppi, interni ed esterni alla coalizione di partenza, però senza alcun apparentamento che potesse confliggere con l’assegnazione dei seggi alla triade Pd, Buona Idea, M5s. L’unico apparentamento alla luce del sole, perché innocuo e a costo zero, è stato formalizzato con il gruppo di Franzone, dietro lo scambio della carica assessoriale del medesimo, perché in caso di vittoria l’apporto non avrebbe comportato alcuna suddivisione di seggi con questo gruppo, non avendo raggiunto la lista di Franzone la soglia di sbarramento del 5 per cento. Con le altre liste, che invece avevano superato il 5 per cento, cioè le liste di Scerra e quella di Donegani, si sono bene guardati dal fare accordi di formale apparentamento, ottenendo così lo scopo di fare il pieno dei seggi di maggioranza per recuperare candidati parenti e affini, dirigenti di partito e amici che nelle elezioni si erano piazzati al sesto posto, come Fasciana del Pd, cognata dell’eminente Speziale, al quinto posto, come l’avvocato Giudice di “Una Buona Idea”, allora segretario del movimento, al quarto posto, come Lupo del M5s, militante della prima ora e amica di Di Paola. Maggioranza bulgara di quindici consiglieri comunali per la triade, successo senza precedenti per il miracolato Speziale e per il Pd, che senza le candidature di Moscato, Alabiso, Cuvato, politicamente alieni rispetto alla storia e alla cultura politica di quel partito, non sarebbe riuscito a superare lo sbarramento. Hanno invece ottenuto sei consiglieri comunali e due assessori, al momento, ma presto ne rivendicheranno un altro ancora”.