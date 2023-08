“Giunta dovrebbe scusarsi con la città”, Scerra: “Fondi per nuovo ospedale, allargare a Rinnova e Mpa”

Gela. “L’amministrazione Greco ha creato un disastro e gli ultimi definanziamenti lo dimostrano. Sono loro che hanno governato in questi quattro anni”. Il consigliere FdI Salvatore Scerra è tra i più convinti assertori di un percorso politico di centrodestra che sia del tutto distante dall’esperienza Greco. Non l’ha mai nascosto e lo ribadisce anche adesso. “La presenza in aula? Quando ci sono atti per la città il centrodestra c’è sempre – dice – ormai, l’amministrazione Greco ha concluso il proprio ciclo. Noi vogliamo dare una possibilità diversa alla città. In questi quattro anni, il sindaco e la sua giunta ci hanno sempre attaccati in maniera fragorosa e violenta. Noi dimostriamo attenzione e interesse vero per la città. Sono loro che dovrebbero scusarsi con l’intera collettività”. Scerra richiama le ultime novità che arrivano da Palermo, con la conferma dei fondi, per oltre sei miliardi di euro, per il programma Fsc 2021-2027. Per il gruppo di Fratelli d’Italia ritorna in ballo il progetto del nuovo ospedale. “Io ci ho sempre creduto e per questo sono stato attaccato e tacciato di populismo – dice ancora – invece il gran lavoro del governo nazionale e regionale, inizia a dare i primi frutti, non a caso tra le ultime opportunità ci sarà la costruzione del nuovo ospedale. Grazie al grande lavoro svolto dall’ex assessore Ruggero Razza oggi dopo l’approvazione del Cipes sul nuovo Piano di Sviluppo e Coesione, alla Sicilia andranno 6,8 miliardi di euro che si affiancheranno alle risorse del Pnrr e dei fondi europei. Il governo Meloni investe sul sud. Si apre la partita della programmazione che terrà certamente in considerazione la delibera del governo Musumeci che prevedeva il nuovo ospedale in città, che sicuramente sarà fondamentale per il comprensorio sud e soprattutto per migliorare i servizi sanitari ormai troppo scadenti con strutture fatiscenti”. Il consigliere ritiene invece che l’azione del centrodestra sia servita a far emergere tutti i vuoti della gestione amministrativa della giunta Greco. “Non si può fare un intervento di pulizia straordinaria e poi non garantire l’ordinario – dice inoltre – non basta un concerto per parlare di estate gelese”. Sul fronte politico, Scerra mette dei punti precisi.