“Giunta? E’ giusto che Greco vada avanti così”, Sammito: “Non rinuncio a candidatura”

Gela. “Fibrillazioni? Al momento, sono interne a Forza Italia. Il sindaco ha riorganizzato da poco la sua giunta e credo che debba andare avanti in questo modo. Valuterà, se ci saranno correttivi da apportare. La priorità è l’emergenza Covid”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, in questo tribolato inizio anno, fatto soprattutto di emergenza sanitaria, entra anche negli aspetti politici, che spesso, pure in passato, hanno fatto scricchiolare le intese di tre anni fa. “E’ presto per fare un’analisi delle deleghe assegnate dal sindaco, con il rilancio amministrativo – dice Sammito – se le fibrillazioni incideranno o meno sulla tenuta della maggioranza e dell’amministrazione comunale, lo vedremo strada facendo”. Sammito, di certo, non volta le spalle al consiglio comunale e anzi elogia l’assise civica. “Il bilancio mi sento di poterlo fare, non tanto sull’amministrazione comunale, ma sul consiglio – aggiunge – due anni di pandemia non hanno fermato i lavori dell’assise civica e delle commissioni. Sono stati votati atti importanti e proposti regolamenti. Non ci siamo mai risparmiati, neanche davanti ai debiti fuori bilancio. Il consiglio ha svolto a pieno le funzioni istituzionali. L’amministrazione? Nonostante l’emergenza sanitaria continua, merita comunque la sufficienza, anche se sono tante le cose ancora da fare”. Gli scossoni delle ultime ore, in Regione, fanno riflettere anche Sammito. “In parte, sono preoccupato – dice ancora – se ci saranno variazioni, con nuovi assessori, dovremo stare attenti ai progetti per la città. E’ anche vero, che spesso la vera politica la fanno i dirigenti e quindi l’amministrazione comunale ha comunque avuto frequenti interlocuzioni, con dirigenti e funzionari regionali”. Venendo alla macchina della burocrazia comunale, invece, il presidente non nasconde che qualche tensione c’è stata. In più occasioni, lui stesso e diversi consiglieri, anzitutto di maggioranza, hanno lamentato una scarsa reattività dei dirigenti dell’ente. “E’ vero, anche io, alcune volte, ho segnalato incongruenze, a tutti i segretari generali che si sono succeduti – prosegue – i rapporti possono migliorare, purché la burocrazia sia consapevole che serve un maggior supporto”. Il presidente, anche se si tiene lontano da diktat politici, è però convinto che l’agenda dell’amministrazione comunale non possa trascurare almeno tre passaggi. “Bisogna risolvere la questione rifiuti e quella della manutenzione stradale – continua – inoltre, l’obiettivo è cercare di portare a termine tutta la progettualità, già finanziata. La politica locale deve insistere, anche nei rapporti con la Regione”.