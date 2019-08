Giunta e maggioranza pro-Greco a confronto, possibile nuovo vertice in municipio

Gela. Potrebbero incontrarsi prima della pausa estiva, almeno per quanto riguarda le attività dell’assise civica. La giunta del sindaco Lucio Greco e gli esponenti in consiglio comunale della sua maggioranza sembrano intenzionati ad un nuovo confronto, dopo quello di fine luglio. Al termine della prima riunione, del resto, è emersa l’intenzione di rendere questi incontri quasi un’abitudine “istituzionale”, da ripetere almeno una volta al mese. Pare che qualche consigliere pro-Greco si sia già rivolto al presidente Salvatore Sammito, per fare da tramite con l’amministrazione comunale. Probabilmente, sul tavolo ci saranno le ultime emergenze che si sono susseguite, dall’ennesima carenza idrica alla vicenda del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e non è da escludere che si possa fare chiarezza sulla possibile nomina dei due nuovi assessori, che sulla carta dovrebbero entrare a Palazzo di Città per rafforzare la compagine di governo. Domani, con il question time, sarà l’ultimo impegno ufficiale del consiglio comunale, prima del break agostano. La riunione potrebbero tenersi in settimana, sempre che gli impegni possano combaciare.