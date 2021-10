“Giunta è un fallimento di Greco”, Scuvera: “Imbrigliato da alleati, colpe anche del Pd”

Gela. Il centrodestra locale, almeno quello all’opposizione del sindaco Lucio Greco, non ha mai avuto interlocuzioni con l’avvocato, neanche durante le tre settimane della crisi politica. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera traccia un bilancio, in decisa perdita. “La giunta? Una grande delusione e un nuovo fallimento politico del sindaco Lucio Greco – spiega – c’erano attese elevate per questa nuova giunta. Alla fine, il sindaco è stato imbrigliato dagli alleati e non ha fatto altro che confermare tutti gli assessori. L’obiettivo del rilancio è già fallito. Come si fa a bloccare la macchina amministrativa per tre settimane, per poi ripresentare la stessa giunta? E’ una strategia che non avevo mai visto. Non è politica”. Secondo Scuvera, la giunta rinasce sotto le insegne sbagliate. “Si naviga a vista”, dice ancora. Il coordinatore del partito della Meloni richiama alle loro responsabilità non solo gli alleati di Greco, ma anche il Pd. “Il Pd ha detto no ad un eventuale sostegno a Greco, con la nuova giunta – spiega – però, non dimentichiamo che se Greco è arrivato a questo punto, la responsabilità è del Pd che due anni fa ha appoggiato una coalizione, fatta da alleati che non hanno nulla in comune, da un punto di vista politico. Non è un caso che l’attuale maggioranza non ha ancora raggiunto un accordo sul documento programmatico. Continuano a litigare e la città ne paga le conseguenze. Non si può ancora parlare di commissioni. Non hanno neanche la certezza di voler appoggiare un eventuale secondo mandato del sindaco”.