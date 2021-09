Giunta, FI non ha ancora deciso: Greco non ha fretta, nuovi movimenti all’orizzonte

Gela. I rinvii si susseguono e i forzisti locali non hanno ancora sciolto il nodo dell’eventuale seconda presenza in giunta. Il gruppo cittadino di Forza Italia sembra intenzionato a non mettere da parte questa chance, anche se il discorso è tutt’altro che scontato. Il sindaco Lucio Greco sembra non considerare prioritaria la riorganizzazione della sua giunta e al momento si è tenuto piuttosto distante, in attesa di capire se ci saranno proposte concrete. Negli ultimi giorni, i forzisti sono finiti in mezzo al trambusto della polemica sul management di Asp, con le invettive partite dal deputato regionale Michele Mancuso e dall’assessore Nadia Gnoffo. Uno scontro, a distanza, che praticamente ha messo in secondo piano ogni altro aspetto. Il sindaco Lucio Greco, anche in questo caso, ha preferito usare toni distensivi, anzi ringraziando l’assessore regionale Ruggero Razza (a sua volta destinatario degli strali forzisti), ritenuto vicino alle esigenze della città, in questa fase di emergenza sanitaria. Quella su Asp e sulla gestione portata avanti dal management dell’azienda sanitaria potrebbe essere una tappa, forse significativa nei rapporti tra gli azzurri e il sindaco Lucio Greco. Il rapporto politico non sembra a rischio, ma certamente va valutato con attenzione. Sull’eventuale nomina in giunta, Greco ha spiegato che l’ultima parola spetta a lui e il sì arriverà solo a certe condizioni. Fare previsioni è tutt’altro che semplice. I forzisti, anzitutto, dovranno trovare la sintesi al loro interno e toccherà anche al coordinatore cittadino Vincenzo Pepe evitare crisi, che al momento vengono escluse. Chiaramente, l’eventuale nome che verrà fatto dal gruppo cittadino dovrà anche avere l’ultima “benedizione” politica del deputato Ars Michele Mancuso, che con il sindaco Lucio Greco continua ad avere un filo diretto. Una riunione, non si sa bene se decisiva o meno, è stata posticipata a venerdì. Pepe e Mancuso avrebbero già dovuto incontrare l’avvocato Greco, ma impegni istituzionali, e non, hanno reso vano ogni tentativo. Più in generale, sulla giunta ci sono valutazioni in corso.