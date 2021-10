Giunta, giorni di “consultazioni”: Greco incontra alleati, tempi stretti per chiudere

Gli alleati sono pronti a confrontarsi con Greco, a condizione di poter avere la giusta rappresentanza, senza rimanere indietro rispetto al resto dell’alleanza. Al momento, grandi certezze non sembrano essercene, salvo l’addio definitivo ad eventuali larghe intese, dato che i grillini del Movimento cinquestelle e i dem non hanno intenzione di supportare il progetto politico dell’avvocato, mentre il grosso del drappello di centrodestra è da sempre ai ferri corti con il sindaco. Gli assessori “azzerati” aspettano di capire se la “nuova” giunta partirà dalla base di quella in carica fino alla scorsa settimana. Per ora, preferiscono il silenzio e chiaramente rimangono in contatto con i rispettivi gruppi politici. Se rientreranno a Palazzo di Città, probabilmente neanche loro lo sanno. Il sindaco ha deciso di azzerare senza avere già in mano altre carte. Gli incontri dei prossimi giorni potrebbero servire a metterle sul tavolo delle consultazioni.