“Giunta Greco-Di Stefano non è progetto civico”, Salinitro: “Fatta terra bruciata”

Non va per nulla meglio quando si tocca il tasto dell’industria e della portualità, riferimenti programmatici importanti, nell’iniziale spirito “civico” della coalizione. “Un protocollo d’intesa esiste dal 2014, come pure l’accordo di programma per la zona Asi rimasto inattuato. Nonostante il programma elettorale di “Progetto Civico” ne faccia esplicito riferimento non si registra alcuna azione in queste direzioni e con lo star fermi si è finito con il regalare, senza contropartite, l’hub del Gnl a Malta, salvo la ridicola e ovvia richiesta del “purchè paghino gli espropri”. Eni fa il proprio mestiere e attua il protocollo del 2014 per le parti di suo interesse, ma procede come se in città mancasse un’amministrazione con la quale interloquire e così siamo tornati indietro nel tempo quando l’Anic faceva la politica e l’urbanistica locale. Ci trasciniamo un porto turistico e peschereccio invischiato nelle pastoie regionali nell’assenza di qualsiasi azione politica comunale per salvare due settori ormai scomparsi o migrati altrove. Sulla grande portualità è ancora la stessa pena. E’ di tutta evidenza l’importanza strategica di questo settore per la Sicilia e per il territorio gelese – conclude l’architetto – che si affaccia sui grandi traffici navali, un territorio che gravita su Catania per tradizione, per appartenenza alla stessa Zona economia speciale, per far parte della stessa Area logistica integrata e per un referendum plebiscitario che ha scelto Catania come area di riferimento economico-amministrativa. Sarebbe naturale quindi, completare questa architettura amministrativa inserendo la città tra i porti dell’Autorità di Catania, e invece la giunta Greco-Di Stefano, visto che si tratta di sviluppo economico, dichiara che sta lavorando per fare entrare la città nell’Autorità portuale di Palermo. In tal modo, quando le Zes progetteranno il loro futuro e avranno i fondi per agire, la nostra città sarà ignorata dagli uni e dagli altri, vanificando il gran lavoro fatto, in primo luogo da “Unità Siciliana–Le Api”, perchè fosse inserita tra le Zes siciliane”. Il vicesindaco Di Stefano, nonostante l’ormai evidente diffidenza “civica”, ha comunque invitato Salinitro a collaborare con l’amministrazione. Lo stesso esponente di “Unità Siciliana”, però, ritiene che non ci siano le condizioni, dopo tutti gli impegni programmatici violati dalla giunta. “Chiede e offre collaborazione il vicesindaco, dopo avere fatto terra bruciata, ma gli ricordiamo che “Unità Siciliana” – conclude Salinitro – ha risposto positivamente più volte alla richiesta di collaborazione, non chiedendo nulla in cambio se non l’irrinunciabile impegno ad attuare il programma di “Progetto Civico”. Purtroppo, alle parole non sono mai seguiti i fatti e ora siamo al giro di boa, quando i tempi per una vera svolta non ci sono più”. L’area civica che sostiene l’amministrazione comunale e quella che fondò l’esperimento politico di due anni fa, sembrano ormai mondi assolutamente lontani.