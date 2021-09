Giunta, Greco: “E’ tutto aperto, nomi? Deve essere persona di mia fiducia e competente”

Gela. I vertici di Forza Italia, anzitutto con il deputato regionale Michele Mancuso, in questi giorni si sono fatti sentire, con un certo clamore. L’affondo verso i vertici di Asp ha lasciato un chiaro segno, anche politico. Domani, dopo diversi rinvii, gli azzurri locali dovrebbero riunirsi per cercare di arrivare ad un’intesa sul nome da proporre al sindaco Lucio Greco, nella prospettiva di un secondo assessorato, che si aggiunga a quello attualmente portato avanti da Nadia Gnoffo. Greco, in questa fase, guarda da lontano, senza muovere altri passi. “La giunta? Ci sono valutazioni in corso. E’ tutto aperto – dice Greco – è normale che partiti e movimenti facciano dei confronti al loro interno. Non entro in queste dinamiche”. Sicuramente, però, Greco fa capire che l’ultima parola spetterà a lui, indipendentemente dal nome che verrà proposto.