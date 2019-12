“Giunta Greco? Sei mesi di malapolitica”, Scerra: “Solo ammucchiata civica senza un piano di rilancio”

Gela. “Semplicemente, sei mesi di malapolitica”. Dal momento dell’insediamento, il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra sta sostenendo una dura opposizione all’amministrazione del sindaco Lucio Greco. In assoluto, è stato il secondo consigliere più votato, dopo Gabriele Pellegrino, del suo stesso movimento politico. In questo primo scorcio di consiliatura non sono mancati i duri affondi verso il sindaco “civico”. In aula, venerdì, ha nuovamente attaccato, sostenendo la necessità di una commissione interna di indagine che verifichi gli ultimi dieci anni di gestione della Ghelas multiservizi, appoggiando la proposta della grillina Virginia Farruggia. “C’è chi vuole cercare la verità – ha detto – e chi, invece, intende coprire qualcuno”. Chiaro il riferimento alle interconnessioni tra i gruppi politici che stanno sostenendo il sindaco e alcuni ex manager che si sono succeduti alla guida della multiservizi. Scerra, in questo fine anno, è ancora più aspro. “Sul piano politico sapevamo che fosse solo un’ammucchiata di civici, costituita per coprire chi ha governato la città negli ultimi venti anni – continua – Greco? Neanche ci salutiamo. E’ solo il sindaco di chi l’ha votato. Mette la contesa politica sempre su un livello personale, non ascolta e non accetta confronti, soprattutto con l’opposizione. In consiglio comunale, purtroppo, noto molta approssimazione. Si studiano poco gli atti e chi lo fa viene tacciato di populismo o di demagogia”. Gli scontri plateali, fino ad oggi, si sono registrati tra l’ex forzista e il gruppo di fedelissimi del sindaco. Il consigliere descrive uno stato della città, completamente bloccato. Un territorio affossato dalle emergenze di sempre. “Acqua e rifiuti rimangono problemi atavici – aggiunge ancora – aumentano gli abusivi di frutta e verdura, favoriti dall’assenza di controlli. La beffa dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud è tutta da attribuire alla macchina amministrativa che fa capo a Greco. Il sindaco non è stato in grado di interloquire con Eni, che alla fine ha deciso di investire sul territorio senza interlocuzioni con l’amministrazione, è un fatto gravissimo. Non c’è un piano di rilancio, non c’è programmazione. Sul prg mancano i passi amministrativi successivi all’approvazione. Manca pure il piano spiaggia”.