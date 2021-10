Giunta, incontri Greco-alleati: sindaco vuole chiudere, trattative proseguono

Gela. Sono ore di incontri, a Palazzo di Città e non solo. Il sindaco Lucio Greco, dopo le valutazioni sul da farsi, ha convocato diversi alleati. Faccia a faccia che dovrebbero servire a fare il punto della situazione, con vista sulla nuova giunta. Anche in serata sono previsti tavoli tra l’avvocato e i gruppi della maggioranza. Lo schema politico che pare delinearsi sembra vestire soprattutto i colori dell’azzurro di Forza Italia. I forzisti andrebbero verso la conferma dell’assessore Nadia Gnoffo e la nomina di un secondo rappresentante. Da quella lista, che due anni fa venne strutturata da Forza Italia e da un drappello di sigle civiche, potrebbe uscire anche un terzo nome (anche se il punto convince decisamente poco i consiglieri più vicini a Greco). Il patto politico tra il sindaco e il deputato regionale Michele Mancuso dovrebbe tenere, con l’apertura da tempo chiesta dai berlusconiani. Sembrano viaggiare in direzione di un assessorato anche i consiglieri di “Liberamente”, che dopo mesi di “guerra fredda” hanno trovato una certa intesa politica con il sindaco. Non dovrebbero esserci dubbi, intanto, sulla riconferma del vicesindaco Terenziano Di Stefano. Anche i civici di “Una Buona Idea”, che hanno in Di Stefano il loro riferimento amministrativo, sono stati convocati dal sindaco. Non sembrano esserci troppe certezze, al momento, sulle sorti di altri assessori “azzerati”. Sulle posizioni di Cristian Malluzzo (in quota Italia Viva), Giuseppe Licata (della Nuova Dc) e di Ivan Liardi (dell’area autonomista che si rifà alla lista “Impegno Comune”), sarà il sindaco a pronunciarsi. Si tratta di assessori che con il primo cittadino hanno raggiunto un certo grado di fiducia amministrativa. I rapporti con la dirigenza locale di Italia Viva non sono idilliaci e i renziani hanno espresso un palese malumore per il metodo che pare prevalere. Le scelte che saranno ufficializzate dall’avvocato, inevitabilmente, non potranno andare incontro a tutte le anime di una maggioranza, politicamente piuttosto eterogenea.