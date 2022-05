“Giunta parolaia e inconcludente”, Orlando: “Incendi e incuria, altro che inaugurazioni!”

Gela. “Una politica solo parolaia”. Per l’esponente del Pd Gaetano Orlando, è questa la causa di quanto sta accadendo in città, con aree verdi rimaste incolte e lasciate all’abbandono, strade sporche e parcheggi vandalizzati. Il consigliere del Pd contesta il non fare della giunta. Una linea sostenuta dall’intero partito cittadino. “Che prima o poi sarebbe arrivata la bella stagione penso lo sapessero anche i nostri eroi della giunta municipale. Invece, no. Non avere programmato il diserbo e la pulizia del verde o almeno di quel che resta, ha provocato così tanti incendi da trasformare la città in un set di un film apocalittico. Quando la politica è solo parolaia e inconcludente – dice Orlando – l’incuria e l’abbandono prendono il sopravvento. Verde pubblico abbandonato, strade sporche e invase da qualsiasi genere di animali, parcheggi come quello di Caposoprano vandalizzati, interi quartieri periferici sommersi da erbacce con le strade ridotte a trazzere di campagna”. Per il dem, non bastano le inaugurazioni e i tagli del nastro.