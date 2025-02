Giunta, più probabile un cambio in corsa: Di Stefano, “ma nessuno sta demeritando”

Gela. In un periodo di forte attenzione su obiettivi essenziali come il bilancio, a Palazzo di Città qualcosa potrebbe mutare a breve. Nessun sconvolgimento negli assetti ma un più che probabile avvicendamento, sulla base di “equilibri politici”. Il sindaco Di Stefano sta valutando questa soluzione. “L’unica cosa che mi dà fastidio è il chiacchiericcio – sottolinea – non escludo un cambio in giunta ma non si tratta certo di demeriti. Tutti stanno lavorando al massimo. Nessun assessore in giunta è a tempo”. Il primo cittadino è costantemente in contatto con gli alleati e nell’ultimo periodo ha più volte convocato tavoli di confronto, soprattutto sugli obiettivi amministrativi. Ieri, nel corso del monotematico scaturito dall’ennesima emergenza dei servizi sanitari, i suoi sono stati compatti intorno all’atto di indirizzo finale. “C’è stata una campagna elettorale – aggiunge il sindaco – qualcuno l’ha fatta ed è giusto dare seguito”. Pare sempre più probabile l’addio dell’assessore Viviana Altamore. Ieri, ha voluto precisare pubblicamente che non esistono tensioni con altri esponenti del governo cittadino, a partire dal dem Di Cristina. Anzi, proprio insieme ai democratici ha partecipato all’iniziativa in presenza del parlamentare regionale Burtone e ieri era in aula nel corso del monotematico.