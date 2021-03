Giunta, sarà cambio in corsa? Licata: “Con sindaco mai parlato di questo”

Gela. Il congresso cittadino del Pd che ha consegnato la segreteria a Guido Siragusa, pare essere una nuova tappa nell’evoluzione del partito, iniziata con la segreteria di Peppe Di Cristina. Nonostante il lungo dibattito di ieri, con la partecipazione del sindaco Lucio Greco, i nodi politici comunque rimangono. Non c’è stata una risposta secca su un’eventuale ripartenza del progetto politico, con il rientro dei dem in maggioranza e nella giunta dell’avvocato. Le parti, chi più chi meno, sembrano propense a darsi una nuova chances, ma niente è scontato. Un eventuale ritorno di fiamma potrebbe scompaginare gli assetti dell’attuale giunta. Da settimane circolano voci di imminenti cambi in corsa, che al momento non si sono rivelati così imminenti. Greco ha stretto rapporti politici e di fiducia con diversi assessori. E’ un ex dem come Giuseppe Licata a tracciare il momento politico che si vive dentro le stanze della giunta. “Con il sindaco c’è un rapporto trasparente e chiaro – spiega – voci ce ne sono parecchie. Ma credo che la gran parte siano non solo infondate, ma addirittura inesistenti, prive di vera attendibilità. Io e gli altri assessori continuiamo a lavorare. In giunta e con il sindaco, stiamo programmando grandi e piccole cose, comunque tutte utili alla città”. L’assessore non pare prendere in considerazione un’eventuale interruzione anticipata della sua esperienza in giunta. All’inizio dello scorso anno, entrò a Palazzo di Città insieme a Cristian Malluzzo e Danilo Giordano. Per lui, si trattò di un ritorno, dopo la breve esperienza in una delle giunte dell’ex sindaco Domenico Messinese. “Con il sindaco, anche in giunta, parliamo di tutto, salvo che di azzeramenti o rimpasti – aggiunge – stiamo lavorando per cercare di migliorare una città che deve affrontare continue emergenze”.