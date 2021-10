Giunta senza Malluzzo e Licata? Udc presenta dimissioni: Morselli, “giusto appello Greco”

Gela. I tempi precisi non si conoscono, soprattutto dopo l’incontro piuttosto turbolento di ieri sera. Il sindaco Lucio Greco ha ricevuto mandato dalla sua maggioranza e dovrà risolvere una crisi politica che venerdì scorso, subito dopo l’azzeramento della giunta, sembrava potersi definire con criteri prestabiliti, ma che all’indomani del vertice domenicale non pare così facile da dipanare. I pro-Greco, in gran parte, sono ormai per un criterio che dia prevalenza alla stabilità politica, anche in consiglio comunale. Quindi, in giunta spazio ad assessori che rappresentano gruppi che siedono tra gli scranni dell’assise civica. Un parametro che sicuramente taglia fuori i renziani di Italia Viva, che in giunta ci sono stati con l’assessore Cristian Malluzzo, ma che in consiglio non hanno esponenti di riferimento. Ad oggi, l’avvocato, nonostante siano state fatte tante ipotesi, fino a quella di aprire al Pd e al Movimento cinquestelle, pare intenzionato a riconfermare il patto di due anni fa, ma senza i dem. Nell’alleanza, c’è l’Udc, che ieri ha indicato la propria linea e conferma il ruolo dell’assessore Danilo Giordano. Per i centristi, in giunta devono stare assessori che abbiano rappresentanza tra i banchi del consiglio. Il blocco politico per il rilancio, quindi, dovrebbe annoverare il fronte civico (“Una Buona Idea”, “Un’Altra Gela” , “Impegno Comune” e l’indipendente Rosario Trainito), “Liberamente” (che adesso ha dato piena disponibilità dopo le aperture di Greco), l’Udc e Forza Italia. Se centristi e azzurri non avevano accolto di buon grado la scelta di azzerare, ora invece sembrano quasi certi di poter riconfermare le loro posizioni. Ai forzisti toccherebbe il secondo assessore, atteso da mesi. Questa mattina, le dimissioni dell’assessore Danilo Giordano sono state consegnate al sindaco. Mancano quelle della forzista Nadia Gnoffo, che invece le ha fatte avere al partito. Tra Forza Italia e Greco, però, a differenza del “gelo” delle ultime settimane, sembra che l’intesa possa rinsaldarsi, purché l’avvocato dia seguito alle garanzie politiche, più volte richiamate anche dal deputato regionale Michele Mancuso (in primis il secondo assessorato).