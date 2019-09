“Giunta? Si può fare molto di più”, Mancuso conferma patto con Greco: “Su assessori non pretendiamo nulla”

Il deputato non pare troppo preoccupato per quello che si è verificato a Roma, con l’alleanza M5s-Pd. Esclude che possa avere effetti sulle scelte in città. “E’ stato stretto un patto a livello locale – continua – non mi risulta che il Pd abbia cambiato idea su Greco. Il progetto è basato su una squadra di governo, al di là delle bandiere”. Mancuso non si sbilancia sul prossimo futuro degli azzurri, ma non è interessato a riparlare della scissione, che prima della campagna elettorale ha portato il gruppo di Pino Federico a schierarsi con il candidato leghista. “Non sono fuori dal partito – conclude – in realtà, non sono mai stati dentro. Noi siamo sempre pronti al dialogo, ma anche le ultime dichiarazioni non lasciano molti spiragli. Si può andare avanti anche senza quel gruppo. Direi che ognuno sta bene a casa propria. La riorganizzazione del partito in città sarà successiva a quella regionale. Stiamo procedendo così in tutti i territori e non solo a Gela”.