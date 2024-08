Giunta e maggioranza compatte, Pudm va avanti: ecco i progetti con le compensazioni

Gela. Una riunione allargata, con giunta e consiglieri di maggioranza, ha segnato la “verifica” pre-ferragostana voluta dal sindaco Terenziano Di Stefano. Come avevamo riferito, il primo cittadino ha fatto il punto sugli strumenti urbanistici in essere e sui progetti, aprendo a tutta l’assise civica. Il piano del demanio marittimo è considerato una potenziale svolta. Insieme alla politica, non a caso, c’erano i tecnici comunali che stanno seguendo l’iter. Gli atti, ora con il pieno assenso del sindaco, stanno per essere trasmessi a chi si occuperà delle fasi successive, ad iniziare dalla Vinca e dalla Vas, che dovranno completare il percorso. Fautori della ripresa a regime del Pudm sono soprattutto i dem. L’assessore Giuseppe Arancio e i consiglieri comunali del partito Giuseppe Fava e Antonio Cuvato (che sta dando un apporto notevole per l’area di Manfria), fin dall’insediamento hanno voluto accelerare su un piano che l’amministrazione comunale considera “un’alternativa importante all’industria”. Va infatti messa una base solida per un’economia che guardi al fronte mare. Si cercherà di chiudere entro fine anno. Un cronoprogramma, con tutte le tappe restanti, è stato tracciato. La scorsa settimana è stato affidato l’incarico per Vinca e Vas. Da anni, la procedura per il piano del demanio marittimo gira a vuoto e la Regione l’ha rispedito al mittente in due diverse occasioni. Giunta e consiglieri ora vogliono invece fare una pianificazione che dall’area urbana tracci il litorale almeno fino a Piana Marina, compreso il camminamento che toccherà le frazioni balneari. Non mancheranno le aree di spiaggia libera e la possibilità di realizzare attività, anche di piccole dimensioni.