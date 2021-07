Giustizia, Salvini “Spero politica si unisca in nome dei referendum”

POTENZA (ITALPRESS) – “Da ieri ci sono foto da tutta Italia di code ai gazebo da Nord a Sud con migliaia di persone che vogliono un Paese più giusto firmando i 6 referendum per cambiare la giustizia. Quello che il Parlamento non ha fatto in 30 anni lo stanno facendo gli italiani in questi due mesi. Sono contento di passare il mio primo sabato referendario in Basilicata. Spero che tutta la politica si unisca in nome di questi referendum”. A dirlo a Potenza il leader della Lega, Matteo Salvini, visitando un gazebo allestito per la raccolta delle firme a sostegno del referendum sulla giustizia. Quanto al Ddl Zan, per Salvini “colpire chi discrimina o aggredise qualcuno solo per scelte d’amore è un dovere. Portare l’ideologia gender sui banchi di scuola o inventare reati di opinione non fa parte delle mie priorità”.(ITALPRESS).