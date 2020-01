Gli alleati irrequieti, la giunta da rivedere e l’attesa per il ricorso: 2020 di “fuoco” per Greco

Gela. La prima verifica politica, piuttosto inattesa, l’ha voluta direttamente il sindaco. Ad inizio anno, con l’attività istituzionale quasi del tutto ferma in attesa della ripresa vera e propria, ha messo intorno al suo tavolo, soprattutto i referenti di partiti e movimenti che lo appoggiano. Anche la fine del 2019 non è stata facile. Gli “arcobaleno” della sua alleanza soffrono chiaramente dei troppi colori che, per opportunità politica e istituzionale, sono finiti tutti nello stesso “astuccio”. Una convivenza per molti aspetti difficile da gestire e l’avvocato Greco sembra averlo compreso, anche se con qualche mese di ritardo. Ha già fatto il passo in avanti, autorizzando l’ampliamento a sette assessori di una giunta, che probabilmente subirà qualcosa in più di semplici ritocchi. La poltrona di sottogoverno più ambita, quella di amministratore della Ghelas multiservizi, è andata al gruppo di “Gela città normale”. L’imprenditore Francesco Trainito, che a fine anno ha incassato l’approvazione del bilancio, del nuovo contratto e del piano industriale, è stato il promotore principale del movimento, che in campagna elettorale ha appoggiato Greco. Una scelta che ancora adesso qualche altro alleato fa fatica ad accettare, guardando già ai rimescolamenti in giunta. Il punto di non ritorno politico, però, è l’esito del ricorso presentato dalla coalizione di centrodestra, uscita sconfitta dalle amministrative. Greco e i suoi ostentano sicurezza, ma toccherà ai giudici amministrativi pronunciarsi. Un eventuale accoglimento potrebbe aprire scenari poco pronosticabili, in una città che ancora fa fatica a capire quale futuro possa attenderla. Greco sembra aver svoltato definitivamente in direzione dei partiti. Qualcuno, anche tra i suoi stessi alleati, ha il sospetto che risenta, fin troppo, dell’influenza del Pd. Nonostante il risultato elettorale non certo mirabolante, il segretario cittadino Peppe Di Cristiana e i dirigenti locali del partito sembrano potergli assicurare buone entrature politiche, sia all’Ars che al governo nazionale. La visita istituzionale in città del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano è tutta targata dem. In questa fase, meno entusiasti del sindaco sembrano i forzisti. Il deputato regionale Michele Mancuso, tra le firme principali dell’accordo “arcobaleno”, è meno presente rispetto a qualche mese fa e i suoi consiglieri comunali non hanno nascosto parole piuttosto piccate verso Greco. Carlo Romano, consigliere azzurro, ha parlato della necessità di una leadership più forte alla guida della città, anche se il capogruppo Luigi Di Dio ha subito preso le distanze. L’assessore di riferimento dei forzisti in giunta, il coordinatore cittadino Nadia Gnoffo, non ha firmato la delibera che autorizza il ricorso al Tar contro il definanziamento dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud.