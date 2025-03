Gli alunni delle scuole protagonisti delle cene di San Giuseppe

Gela. Tra i momenti più suggestivi e coreografici della festa spicca la tradizionale Cena di San Giuseppe, un evento simbolico di accoglienza e solidarietà. Stamattina la cena è stata aperta a tre persone che rappresentano la Sacra Famiglia – Gesù, Maria e Giuseppe – rievocando il valore dell’ospitalità e dell’aiuto ai bisognosi.

Nelle scuole, questa antica tradizione viene riproposta attraverso rappresentazioni teatrali e attività didattiche, con gli alunni protagonisti nei ruoli della Sacra Famiglia. I bambini e i ragazzi, con abiti semplici e tradizionali, interpretano i personaggi simbolo della festa, dando vita a momenti di grande emozione. Questo non è solo un modo per far conoscere le usanze del passato, ma anche un’opportunità per riflettere sui valori di generosità, accoglienza e condivisione.