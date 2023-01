Gli Amici di Chiara e Francesco portano in scena “L’amore quello vero”

Gela. Una riedizione del musical che narra ancora una volta ,in modo completamente nuovo l’amore quello vero che Chiara e Francesco scoprirono nel 1200. Un amore grande e immenso, essenziale, senza il quale non si può vivere come l’aria che si respira.

“L’amore quello vero” è tratto dall’opera degli stessi autori di “Forza, venite gente!” è messo in scena da giovani e promettenti attori che interpretano la straordinaria vicenda umana di Francesco e Chiara portando al cuore degli spettatori il loro messaggio d’amore.

Una trasposizione diversa quella portata sul palco dai giovani del gruppo “Amici di Chiara e Francesco “di Butera volta a divertire e commuovere allo stesso tempo, coadiuvata da un attento lavoro di musiche, coreografie e colpi di scena.

Ad interpretare San Francesco e Santa Chiara Rocco e Francesca Barresi coordinati dal padre Giuseppe Barresi che ha vestito i panni del regista. Partendo dalla faida che aveva luogo in quel periodo ad Assisi che vedeva mercanti e nobili schierati gli uni con gli altri,passando per le crociate,e le conversioni del giovane Francesco , figlio di uno dei mercanti più ricchi della città e quella di Chiara,nobile promessa sposa fino alla richiesta al papa Innocenzo che acconsenti alla nascita dell’ordine francescano e la nascita del presepe ,visto in sogno dal frate .

Il musical tocca inoltre temi delicati come la lebbra che all’epoca affliggeva le zone umbre, creando parallelismi intensi con gli emarginati del mondo odierno, e la cura e la salvaguardia della terra, madre natura. Il frate è infatti noto per il particolare amore che provava per tutto il creato.