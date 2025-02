Gli azzurri locali da Tamajo, l’assessore regionale è un loro riferimento: c’era anche Federico

I forzisti, fuori da Palazzo di Città, sono il nucleo dei duri e puri dell’opposizione al sindaco Di Stefano e le polemiche sul definanziamento da oltre tre milioni di euro, disposto dagli uffici regionali, lo ribadisce. A Caltanissetta, non sono mancati dirigenti come Gnoffo, Cirignotta, Varchi, Grasso e Lumia. C’era l’ex deputato Ars Pino Federico. Da tempo viene accostato agli azzurri, tra le cui fila ha militato in passato. Non ha nascosto di essere in contatto con Mancuso e con lo stesso Tamajo, in un’ottica di programmazione per il territorio. Oggi, in un evento ufficiale, si è notato anche nelle foto insieme agli altri esponenti FI.