Gli esponenti locali di FdI a confronto con i big del partito, conclusa la festa del tricolore

Gela. Una delegazione del partito locale ha preso parte ai dibattiti e agli incontri tenutisi nel corso della Festa del tricolore, la kermesse regionale di Fratelli d’Italia. Gli esponenti locali hanno avuto modo di confrontarsi con i vertici siciliani e nazionali del partito (in foto il presidente del Senato Ignazio La Russa con il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera). La festa si è conclusa ieri sera. Ad aprire, è stato il coordinatore regionale Sicilia orientale Salvo Pogliese, con un programma fitto di incontri e dibattiti con esponenti del partito nazionale e regionale, con la presenza di Ignazio La Russa (presidente del Senato), Francesco Lollobrigida (ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale), Adolfo Urso (ministro delle imprese e del made in Italy), Nello Musumeci (ministro per la protezione civile e le politiche del mare), Daniela Santanchè (ministro del turismo) e con gli assessori regionali Elvira Amata (assessore beni culturali), Francesco Scarpinato (assessore turismo sport e spettacolo), Elena Pagana (assessore ambiente e territorio), Alessandro Arico (assessore alle infrastrutture). E’ stato un momento di confronto e di analisi politica, in cui il presidente del Sentato La Russa ha fatto una riflessione sull’immancabile tema del Ponte di Messina (“Stavolta lo faremo…”) e sulle autonomie differenziate. Si è parlato di politica industriale italiana e siciliana con il ministro Urso, del salvataggio del sito industriale della società Lukoil di Priolo, esempio di politica industriale del Mezzogiorno e della Sicilia. Si è parlato di agricoltura con il ministro Lollobrigida. È stato toccato il tema della Pac (piano strategico della politica agricola comune), approvata nei giorni scorsi per 37 miliardi di euro. Un miliardo invece è destinato alle fasce più deboli in aree del paese dove ci sono bassi redditi. Inoltre, il richiamo a fondi per lo sviluppo e a favore delle filiere e del Pnrr. È stato anche un momento per festeggiare il fatto che la destra è alla guida del paese, “frutto della tenacia del nostro presidente Giorgia Meloni e della coerenza della nostre idee, una scommessa importante che ci deve fare sentire orgogliosi e che dimostra come la coerenza paghi”, spiega il coordinatore Scuvera.