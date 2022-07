Gli sbandieratori gelesi premiati al festival internazionale di Medina

Gela. Il gruppo degli sbandieratori di Gela è stato premiato dal sindaco di Medina con una targa in occasione del festival medievale in cui sono stati invitati a rappresentare la Sicilia . Un evento internazionale che ha dato agli sbandieratori gelesi la possibilità di confrontarsi e conoscere nuove realtà della federazione storica.

“Devo dire grazie alla federazione storica siciliana che ci ha permesso di vivere questa esperienza che porteremo per sempre nel cuore. È stato un traguardo bello e formativo che ci ha permesso di fare comunione con altri gruppi e confrontarci con altre realtà in una location tipicamente medievale.” Ha dichiarato Valter Miccichè, direttore sportivo.

“Un riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi anni e attraverso cui raccogliamo i frutti che con fatica, allenamento dopo allenamento, stiamo portando avanti- Ha aggiunto Giovanna Famà, sbandieratrice che ha partecipato all’evento di Medina- Un segno di unità come federstorica che prendeva parte a questo impegno internazionale. Abbiamo raccolto i primi frutti di questa unione di gruppi storici siciliani. Una grande famiglia storica siciliana itinerante che continuerà a vedere l’ingresso di altri gruppi che arricchiranno ancor più di qualità i vari festival storici medievali e multiepocali previsti in futuro. Di gande arricchimento umano e professionale è stato il gemellaggio con i ‘musici sbandieratori e corteo storico Agro Priolese’ che hanno accompagnato le nostre esibizioni corali e i nostri duetti.”