Gli spari, il tentato omicidio e lo spaccio di droga: riesame non accoglie ricorso per i Nastasi

Gela. La difesa intende rivolgersi ai giudici di Cassazione. I magistrati del tribunale del riesame di Caltanissetta, infatti, non hanno accolto i ricorsi avanzati nell’interesse del cinquantatreenne Enrico Nastasi e dei figli Orazio Nastasi e Giovanni Nastasi. Sono stati coinvolti in un’inchiesta condotta dai pm della Dda nissena. Il cinquantatreenne e il figlio Orazio sono ritenuti responsabili di tentato omicidio, per aver fatto fuoco contro un ventiseienne, Davide Raniolo, rimasto ferito e a sua volta indagato, perché pare si recò dai Nastasi, a sua volta armato. Tutto sarebbe partito da un alterco verificatosi all’interno di un lido sul lungomare Federico II di Svevia. Per Giovanni Nastasi, invece, le contestazioni sono maggiormente concentrate sullo spaccio di droga, ricostruito dai poliziotti. Il nucleo familiare, secondo le accuse, avrebbe avuto in mano un giro di sostanze stupefacenti, in città. Anche la moglie di Enrico Nastasi, madre di Orazio Nastasi e Giovanni Nastasi, risulta indagata, seppur a piede libero. In totale, sono otto i coinvolti. I Nastasi sono stati sottoposti a misura di custodia cautelare in carcere e le accuse sono pesanti.