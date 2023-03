Gli spari in centro storico e poi la ritorsione, due a processo: giudice si astiene

Il collaboratore di giustizia Giovanni Canotto spiegò che gli spari contro l’abitazione erano da collegare a quanto accaduto a Marino, che fu colpito in pieno centro storico. Per la difesa, come già spiegato in udienza preliminare, non ci sono riscontri che possano condurre agli imputati. Anche l’auto che sarebbe stata usata per arrivare all’abitazione del rivale non corrisponderebbe a quella indicata dal collaboratore. Inoltre, Marino, dopo essere stato ferito e ricoverato in ospedale, non sarebbe stato in grado di ordinare un’eventuale vendetta. Tutti elementi che verranno affrontati nel giudizio. In aula, si tornerà ad aprile.