Gli spari nell’area del “Gb oil”, azione per vendetta: davanti al gip Costarelli non parla

Gela. Avrebbe sparato, a luglio dello scorso anno, per vendicarsi di quello che era accaduto a seguito di una rissa in un locale, che coinvolse anche il fratello. Così, il ventisettenne Leandro Costarelli, impugnando probabilmente una pistola con matricola abrasa, poi ritrovata dai carabinieri, prese di mira il trentatreenne Salvatore Noviziano, colpendolo alle gambe. I pm della procura, sulla base dell’indagine condotta dai carabinieri del reparto territoriale, non ipotizzano il tentato omicidio ma il porto, la detenzione e la ricettazione dell’arma clandestina. L’azione venne messa a segno nell’area di servizio Gboil, a ridosso del quartiere residenziale di Macchitella. Il trentatreenne non riportò ferite. L’indagine venne sviluppata usando le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona e dell’attività commerciale. Costarelli, che ha diversi precedenti penali alle spalle, questa mattina si è presentato davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia.