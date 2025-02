Gli studenti della Verga brillano alla “First Lego League”

Gela. Il 21 febbraio, un team di studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga, guidato dai docenti Anna Maria Modica e Gaetano Impoco, ha partecipato con grande successo alla First Lego League, la competizione di robotica per ragazzi più famosa al mondo. L’evento, che si è svolto a Palermo nella fase regionale, ha visto sfidarsi numerosi team provenienti da scuole di primo e secondo grado, tutti accomunati dalla passione per la tecnologia, la robotica e l’innovazione.

La First Lego League non è solo una competizione, ma un vero e proprio percorso educativo che permette agli studenti di sviluppare competenze di problem solving applicate a situazioni reali. Partecipare a questo programma significa mettersi alla prova nella progettazione di soluzioni innovative, lavorare in team e apprendere i valori del fair play, elementi fondamentali per la crescita personale e accademica.

Il team dell’Istituto G. Verga ha ottenuto risultati eccellenti in tutte le prove, distinguendosi in particolare nella gara di robotica, dove ha raggiunto punteggi molto alti, e nella progettazione del robot, aspetto che ha permesso loro di conquistare il premio come miglior robot.