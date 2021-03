Gnoffo, “8 marzo sia vero passo per la parità di diritti, è ancora dramma femminicidi”

Gela. La strada per la vera parità di diritti tra donne e uomini è ancora piuttosto lunga. Un’amara consapevolezza che traspare dalle parole dell’assessore Nadia Gnoffo, pronunciate in occasione dell’8 marzo. “Al di là di ogni rituale convenzionale che ci porta ad identificare quest’unica giornata da dedicare alle donne, il mio personale augurio è che questo ennesimo 8 marzo sia un ulteriore piccolo passo verso l’effettiva parità della quale, ancora troppo spesso, non si percepisce l’importanza. Nei giorni che hanno preceduto questa ricorrenza non sono mancati, purtroppo, i femminicidi e, se è vero che la violenza in ogni sua forma non ha genere, è altrettanto innegabile che ad oggi sono proprio le donne a pagarne il prezzo più alto. E allora – dice – auguri alle donne che lottano, che soffrono, che hanno il coraggio di dire basta e che ancora oggi faticano il doppio per ottenere la stessa considerazione lavorativa degli uomini”.