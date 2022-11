Gnoffo ha presentato dimissioni: “Impossibile andare avanti, è stato un gioco al massacro”

Gela. Lascia il posto in giunta ma non la politica. La forzista Nadia Gnoffo questa mattina ha formalizzato il suo addio al governo della città e alla maggioranza del sindaco Lucio Greco. Come ha già spiegato ieri, non era più possibile andare avanti. “Un gioco al massacro”, dice. “È stata una decisione sofferta ma inevitabile. Purtroppo, era impossibile andare avanti, troppe le ferite che questa esperienza mi ha lasciato, soprattutto nell’ultimo periodo. Oggi, dopo aver ufficialmente protocollato le mie dimissioni spiega – credo sia giusto fare un bilancio di questi anni da assessore. Fin dall’inizio mi sono impegnata anima e corpo per garantire il corretto funzionamento dei settori che mi sono stati affidati, sempre nel rispetto delle leggi e delle esigenze dei cittadini. Forse non sempre ci sono riuscita a pieno ma sicuramente la dedizione e l’impegno profusi sono stati sempre al massimo. Perché lascio, allora? Lascio perché non mi è stata data la possibilità di lavorare serenamente, perché d’improvviso per meri ragionamenti opportunistici, sono diventata il bersaglio da abbattere, con qualsiasi mezzo ed in qualunque modo. Io, a questo gioco al massacro, ho deciso di dire basta, non perché mi senta debole ma perché trovo mortificante e degradante per una donna e per una professionista continuare a subire in silenzio quanto i miei presunti compagni di viaggio hanno messo in atto per abbattermi, anche a danno degli interessi della città”.