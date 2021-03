Gnoffo: “Incontro con Razza, chiederò vaccinazione di tutti gli operatori della scuola”

Gela. L’assessore Nadia Gnoffo è pronta ad incontrare l’assessore regionale Ruggero Razza e la prossima settimana chiederà piena copertura vaccinale per tutto il personale scolastico, anche a tempo determinato, soprattutto quando si tratta di operatori e operatrici che lavorano nelle sezioni primavera, a stretto contatto con i più piccoli. “L’impossibilità di vaccinare la totalità del personale scolastico che opera a diretto contatto con i bimbi è un vulnus che va colmato il prima possibile. Penso, ad esempio, a tutte le maestre impegnate nelle sezioni primavera che, solo perché non hanno un contratto a tempo indeterminato, non possono accedere alla somministrazione del vaccino”, dice. Per Gnoffo la copertura deve essere totale.