“Gnoffo misuri le parole”, Sammito: “Non è concepibile accusare la maggioranza di malafede”

Un ammonimento anche politico, quello di Sammito. Forza Italia, non solo con l’assessore ai servizi sociali, ma anche con il capogruppo Rosario Trainito, non ha condiviso l’atto di indirizzo. Trainito ha scelto di astenersi, come hanno fatto i consiglieri di opposizione. Il messaggio è chiaro e per Gnoffo il resto della maggioranza starebbe “strumentalizzando” il tema dei disabili, solo per mettere in discussione il ruolo di Forza Italia. Sammito, invece, difende l’assise civica e chiaramente non appoggia le fughe in avanti di Forza Italia (partito al quale è vicino), volte a contestare l’iniziativa degli alleati di maggioranza.