Gnoffo: “Servizio trasparente ai disabili, amarezza per il silenzio di chi poteva intervenire”

Gela. L’approvazione del regolamento per il trasporto disabili, ieri adottato in aula consiliare dopo oltre quattro ore di serrato confronto, era uno spartiacque anche politico. Forza Italia e l’assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo sono riusciti a portare a compimento un percorso piuttosto travaglio, con tante pesanti diffidenze interne alla maggioranza. L’assessore rimane convinta che tra gli alleati c’è chi abbia puntato a colpirla e a mettere in discussione FI. “Di tutta questa storia mi resta l’amarezza per chi ha pensato di usare un argomento così delicato per attaccare me e la forza politica che rappresento, utilizzando bugie e falsità, e per il silenzio di chi poteva mettere fine a questo scontro ma ha preferito tacere, senza prendere posizione. Adesso però si va avanti, cercando di applicare al meglio questo regolamento per garantire a tutti i soggetti fragili, senza distinzione alcuna, il servizio di cui hanno diritto”, dice. Il riferimento, chiaro, è ai civici, anche ieri fortemente critici, e al sindaco Lucio Greco, che per l’assessore avrebbe dovuto dare una linea più netta. Gli azzurri, allo stato, sembrano intenzionati a non prendere decisioni drastiche, con l’eventuale addio alla giunta, anche se tutto rimane aperto.