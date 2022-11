Gnoffo si dimette, FI esce dalla maggioranza: “Greco ibrido, trattati come opposizione”

Gela. Forza Italia lascia il sindaco Lucio Greco. L’assessore Nadia Gnoffo si dimette. “Non sono mai stata difesa dal sindaco – ha detto nel corso di una conferenza stampa – non sono stata serena in questi anni. Mi hanno definita signora per delegittamarmi. Il consigliere Di Dio mi ha attaccato in aula e in assessorato veniva solo per capire se qualche suo amico fosse stato inserito negli elenchi degli aventi diritto ai buoni spesa. È una vergogna. Devo ringraziare solo gli esponenti del mio partito, gli uffici dei servizi sociali e quei consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno avuto rispetto. Ho sempre lavorato al massimo delle mie possibilità. Proseguiremo nel nostro cammino politico, vicini alla città. L’ultima vergogna è l’atto di indirizzo sul trasporto disabili che è inapplicabile”. I vertici azzurri, questa mattina, hanno avuto il via libera dal parlamentare regionale Michele Mancuso. Il rapporto con il sindaco è finito. L’alleanza arcobaleno di tre anni fa non esiste più, con FI e Pd fuori da giunta e maggioranza. “In aula ci siamo dovuti difendere dalla nostra stessa maggioranza – ha spiegato il capogruppo Rosario Trainito – l’assessorato ai servizi sociali è vicino a chi è in difficoltà, non come l’assessorato sviluppo economico che gestisce incarichi e potere. Siamo stati noi a garantire l’approvazione di atti importanti e hanno continuato a trattarci come fossimo opposizione”. I due consiglieri Trainito e Carlo Romano confermano che lavoreranno per la città ma all’opposizione. “La sfiducia è un argomento non all’ordine del giorno, noi non abbiamo partecipato alla stesura della mozione – ha detto Romano – non me la sento.di dare una fase di non governo alla città”. “Ci sono assessori e consiglieri di maggioranza incoerenti e incapaci che hanno messo in difficoltà la nostra azione – ha detto Gnoffo – il sindaco ha sbagliato pensando che si potesse solo fare da spettatore”.