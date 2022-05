“Gocce di civiltà” per gli alunni della Capuana

Gela. “Gocce di civiltà in un mare di rifiuti” è l’iniziativa portata avanti della dirigente della Capuana Agata Gueli. Il ricco programma della settimana è stato stilato in occasione della 9° edizione delle “Giornate della Legalità”.

“Il percorso di sensibilizzazione ha come fondamento non solo la tutela dell’ambiente ma la legalità, su cui si basa tutto l programma della settimana in occasione di queste giornate – ha dichiarato la dirigente scolastica della Capuana – Vogliamo valorizzare le spiagge che tutta l’Italia ci invidia e insegnare ai nostri bambini in che modo tutelare e proteggere la fauna che sta tornando sulle nostre spiagge.”

Per questo motivo stamattina alla rotonda Est della città erano presenti il presidente del WWF Sicilia area Mediterranea,l’architetto Giuseppe Marzotta, l’assessore all’ambiente Malluzzo e gli ispettori superiori della forestale Antonio Benedetto Lupo e Giovanni Speziale.