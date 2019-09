Gomme verdi per la Bridgestone estratti dal guayule grazie all’accordo con Versalis

Gela. Versalis, del gruppo Eni, e Bridgestone, multinazionale nel settore della produzione di pneumatici, hanno siglato un accordo complessivo per lo sviluppo del guayule. Le due aziende gestiranno insieme le attività di ricerca per offrire un pacchetto tecnologico unico. “In particolare – si legge in una nota – la partnership coniuga le competenze di Versalis nella ricerca sul guayule, nello sviluppo dell’ingegneria di processo e del mercato di prodotti da fonti rinnovabili su scala commerciale con la leadership di Bridgestone nella coltivazione e nella tecnologia di produzione del guayule”. Versalis è impegnata da tempo nello sviluppo di materiali sostenibili per i pneumatici verdi (green tyre), che comprendono sia lo sviluppo di nuovi gradi nel portafoglio prodotti elastomeri a migliorate prestazioni e riduzione del consumo di carburante, sia l’integrazione di gomma “attiva” ottenuta da pneumatici riciclati.