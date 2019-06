Gorgone d’oro, ad Angelo Russo “Catarella” e Ornella Giusto il premio per il teatro

Gela. Torna anche quest’anno il Premio “La Gorgone d’Oro per il teatro”. I riconoscimenti saranno assegnati ai bravissimi attori Ornella Giusto e Angelo Russo. Lo ha deciso il comitato del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” presieduto da Andrea Cassisi, nell’ambito del premio di poesia “La Gorgone d’Oro” giunto alla diciannovesima edizione, che si celebra venerdì 5 luglio, nella terrazza del Club Nautico di Gela, alle 19:30.

Ornella Giusto, originaria di Catania, romana d’adozione, attualmente sta lavorando per la Rai e Aurora TV nella daily soap “Il Paradiso delle signore 3” dove interpreta il ruolo di Rosalia Caffarelli, una donna siciliana di Partanna, paese da cui proviene anche una delle famiglie protagoniste, la famiglia Amato.

La Giusto ha una lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva. Per il teatro di sua produzione ha scritto, diretto e interpretato “La Bella Gitana”, “In Altomare”, “Bellini allo specchio” e, di recente: “Lapilli verghiani”: alcune lettere di Verga innamorato e brani tratti dalle opere più famose e rappresentative del Verga che trattano il tema dell’amore.

Debutta per il cinema con un Cameo nel film “Malèna” di Giuseppe Tornatore; da lì inizia il suo percorso cinematografico con i registi Paolo Virzì in “My name is Tanino”, Emidio Greco nel “Consiglio d’Egitto”, Dominick Tambasco in “Nati Stanchi”, Mel Gibson in “The Passion – la Passione di Cristo”, Andrea Porporati in “Il Dolce e l’Amaro”, coprotagonista nel ruolo di Antonia, moglie del protagonista interpretato da Luigi Lo Cascio, film che la portò in passerella alla 64esima Edizione del Festival del Cinema di Venezia nel 2007.

Per la Rai ha interpretato con successo diversi ruoli come co-protagonista in: “L’Attentatuni- il grande attentato” a fianco di Luigi Burruano e “Soldati di pace” diretti entrambi dal regista Claudio Bonivento; “Onore e il Rispetto”, “La Squadra VIII”, “Distretto di polizia VIII”, “Ris 6”, “Il Commissario Montalbano 10 e 11” in La danza del gabbiano per la regia di Alberto Sironi nel ruolo della signora Sinagra.