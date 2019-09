GOVERNO: BOSCHI “NIENTE TOSCANI? SPERO NON SIA MODO PER COLPIRE RENZI”

MILANO (ITALPRESS) – “Il Governo non deve avere nulla da temere dalla Leopolda, ma deve dimostrare ai cittadini che fa delle cose buone nel loro interesse. Finché fa cose buone per il Paese non ha nulla da temere”. Lo ha detto la deputata del Pd Maria Elena Boschi, a margine del “Tempo delle donne”, a Milano.

“Da toscana sono dispiaciuta che nella squadra di governo non ci siano toscani – ha aggiunto -, spero che non sia semplicemente un modo per colpire Renzi ed il nostro gruppo”.

“Non c’è bisogno di ribadire la nostra presenza e il nostro lavoro del Pd, ma se dovessero cambiare le condizioni, si parla di un rientro di Bersani, D’Alema, penso che sarebbe giusto discuterne con Zingaretti”, ha concluso Boschi.

(ITALPRESS).