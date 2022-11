ROMA (ITALPRESS) – “Fino ad ora il governo Meloni non ha brillato, per ora solo la nomina di Nordio mi sembra una grande cosa, ora vediamo che faranno sul reddito di cittadinanza e sul super bonus, non sono ottimista, non credo faranno bene ma da italiano tifo per il bene del paese”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di Zapping, Rai Radio 1. Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS).