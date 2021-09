Governo, Salvini “Fino all’ultimo difenderemo le nostre idee”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Il muro contro i migranti in Grecia lo sta facendo un governo del Ppe, non i leghisti. Noi staremo fino all’ultimo nella maggioranza a difendere le nostre idee. Diremmo no a ius soli e nuove tasse, e poi alle elezioni ci presentiamo con il centrodestra”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio.”Io e Giorgia Meloni abbiamo fatto due scelte differenti, faticose, l’una stando fuori dal governo, proponendo e constestando, e l’altra stando dentro l’esecutivo, per evitare che il governo fosse troppo sbilanciato a sinistra. Poi gli italiani giudicheranno”, ha spiegato Salvini.(ITALPRESS).