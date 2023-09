Governo, Schlein “A italiani le cose non vanno meglio di un anno fa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Agli italiani le cose non vanno meglio di un anno fa: basta chiederlo a chi vede il proprio mutuo raddoppiato, a chi ha un salario che non arriva a 9 euro l’ora, a chi sta arrivando a scuola e deve contare le matite perchè costano il 40% in più”. Lo sottolinea la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando in diretta a ‘E’ sempre Cartabiancà su Rete 4. “Non è chiaramente tutta colpa del governo, ma quando noi facciamo delle proposte per affrontare insieme problemi come violenza di genere e sicurezza sul lavoro non ci ascoltano – aggiunge Schlein, – Sugli extra profitti auspicavamo un intervento, ma la norma è stata fatta senza alcun confronto con le opposizioni”. (ITALPRESS)Foto: Agenzia Fotogramma