Gp Francia, Petrucci vince a Le Mans, Alex Marquez 2°

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Danilo Petrucci vince il Gran Premio di Francia, nono appuntamento del calendario di MotoGP. Sulla pista di Le Mans il pilota italiano della Ducati trionfa davanti a Alex Marquez (Honda) e Pol Espargaro (KTM). Quarto posto per Andrea Dovizioso davanti a Johann Zarco. La leadership del Mondiale resta in mano al francese Fabio Quartararo (Yamaha), nono oggi. Niente da fare per Valentino Rossi: il ‘Dottorè viene tradito dalle condizioni di bagnato che hanno costretto i team a cambiare le gomme a pochi minuti dalla partenza. Il numero 46 della Yamaha cade alla curva 3 del primo giro e raccoglie il terzo ‘zerò consecutivo dopo Misano e Barcellona. Nessuna conseguenza fisica per Rossi, scivolato in solitaria. Cadute fatali anche per Alex Rins (Suzuki) e Jack Miller (Ducati), in lotta per il podio fino a pochi giri dal termine. Gara da dimenticare anche per Franco Morbidelli, sempre lontano dai vertici, mentre Joan Mir rimonta chiudendo undicesimo dopo un sabato da incubo. (ITALPRESS).