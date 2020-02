Gran Prix su strada a Sciacca, buona prova dell’Atletica Gela

Gela. Buone prestazioni per gli atleti della Asd Atletica Gela alla prima prova del 26° Gran Prix Sicilia su strada che si è svolta a Sciacca in occasione del 1° Trofeo Maria SS del Soccorso. Ottavo posto nella categoria SF per Salvina Fausciana, 17^ Lidia Granvillano nella categoria SF50, sesto posto per Ilva Cicarelli nella categoria SF 55. Buone le prestazioni anche in campo maschile con Adriano Iannì, Francesco Tilaro e Gianni Falci.